Malore fatale di un loro cliente. I titolari del bar donano defibrillatore

Vedono il loro amico e cliente del bar morire, stroncato da un improvviso malore, qualche minuto dopo averlo incontrato. Così, Fabio e Alessandro, titolari del bar Basili di Cupra Marittima, per il Natale, hanno deciso di donare alla comunità, insieme al contributo di alcuni clienti, un defibrillatore di ultimissima generazione fornito dalla Bmm instruments, che sarà a disposizione di tutto il quartiere. L’apparecchio, infatti, è stato posizionato dentro un’apposita colonnina esterna al bar in prossimità della strada provinciale Montevarmine, che dalla Nazionale conduce a Massignano, in modo che chiunque ne avesse bisogno lo possa utilizzare. Nel pomeriggio di sabato una equipe della Croce Verde di Montefiore dell’Aso ha tenuto una dimostrazione, al numeroso pubblico presente, su come va utilizzato. "Oltre ad essere un presidio fondamentale, la presenza di questo nuovo strumento a servizio della cittadinanza rappresenta un importante elemento di condivisione che unisce sempre di più la nostra comunità – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – Grazie a Fabio ed Alessandro per la bella idea e grazie a tutti gli altri che hanno dato un contributo per l’acquisto". "Chissà se questo defibrillatore fosse stato subito disponibile quel giorno – scrive la figlia in un post su Facebook – avrebbe potuto cambiare il corso dell’accaduto? Forse sì o forse no, comunque a parere mio anche le farmacie dovrebbero esserne dotate, perché proprio quel giorno qualcuno andò a cercarlo in farmacia, che è il primo pensiero dopo aver chiamato i soccorsi. Penso che bisognerebbe installarlo anche in altri punti strategici del paese, comunque dopo aver visto questi due ragazzi piangere dentro casa mia per l’improvvisa scomparsa di mio padre che li aveva lasciati solo 10 minuti prima, (quelli che lui chiamava i ragazzi del Bar), non posso che complimentarmi con loro e che sia di buon esempio anche per altri".

Marcello Iezzi