Malore fatale durante l’allenamento. Tragedia al Maggioni

Aveva appena iniziato il riscaldamento sul tapis roulant della palestra in vista della partita a tennis con un amico, quando è stato stroncato da un infarto che non gli ha lasciato scampo. La tragedia si è consumata nel primissimo pomeriggio di ieri al Circolo Tennis ‘Maggioni’ di San Benedetto. La vittima si chiamava Alessio Ruggiero, aveva 44 anni ed era residente ad Acquaviva Picena, dove abitano la mamma, la sorella e la fidanzata. Inutili i soccorsi portati dalla maestra di tennis Livia Consolini che ha impiegato il defibrillatore e messo in pratica il massaggio cardiaco, fino all’arrivo dei soccorritori della potes 118. L’attività rianimatoria è andata avanti per circa un’ora, ma alla fine si sono dovuti arrendere. Alessio, secondo i presenti, aveva appena avviato il tapis roulant quando si è improvvisamente accasciato senza più riprendersi. "Un’altra tragedia ha colpito il nostro paese – ha affermato il sindaco Sante Infriccioli – Alessio era persona eccezionale, tranquilla, amante del tennis ed appassionato di calcio. Era un uomo ben voluto da tutti". Alessio era dipendente di un’azienda che opera in campo industriale. Per rispetto della famiglia il Circolo Tennis Maggioni ieri ha chiuso tutte le attività.