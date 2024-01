Malore alla guida, si schianta contro due panchine

San Benedetto (Ascoli), 8 gennaio 2024 – Si è rischiata una disgrazia questa mattina lungo via Gino Moretti la strada che costeggia il torrente Albula sul versante nord, oggetto di recenti lavori per la realizzazione della pista ciclabile e la creazione di isole relax. Ed è proprio in uno di questi spazi attrezzati, all’incrocio fra via Moretti e via Toscana, che nella tarda mattina di oggi è piombato un furgone condotto da M. G. di 49 anni del luogo.

L’uomo, probabilmente colto da un leggero malore, ha perso il controllo del mezzo che è piombato sulle due panchine dove, fortunatamente, non vi erano persone. Una è andata completamente distrutta e l’altra, scardinata dal pavimento, è finita addosso a una Fiat 500 danneggiandola.

Sul posto per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale. L’uomo, che non ha subito danni fisici nell’incidente, si è recato al Pronto soccorso per cercare di capire i motivi del malessere che gli aveva causato la momentanea perdita di lucidità mentre guidava. Il lavoratore ha raccontato di non essere stato bene nei giorni precedenti. In realtà si è sfiorata una tragedia, poiché il mezzo fuori controllo, avrebbe potuto travolgere un passante sulla pista ciclabile o sul marciapiede, se non addirittura precipitare nell’alveo del torrente.