Malore in acqua, muore a 88 anni

Nel giorno in cui si è celebrato il rito funebre per la morte del professor Paolo Capparè, 42 anni, deceduto per un malore domenica mentre faceva il bagno davanti allo chalet Onda Marina, ieri vi è stato un altro decesso, sempre per malore. La vittima è una donna di 88 anni, di nazionalità straniera, che stava facendo il bagno appena oltre la fila di boe bianche, nel mare in zona foce del torrente Ragnola. L’anziana è stata soccorsa è portata a riva dal bagnino di salvataggio che ha iniziato subito le manovre di rianimazione. In seguito è arrivato l’equipaggio della Potes -118 il cui medico ha continuato l’attività rianimatoria. Nel frattempo è giunta anche l’Eliambulanza che ha fatto scendere, con il verricello, il medico rianimatore direttamente sulla spiaggia. Sono stati minuti di grande tensione in cui tutti hanno cercato di fare il meglio, con massaggio cardiaco, defibrillatore e infusione di farmaci, ma il cuore della paziente non è stato in grado di riprendere a battere e alla fine i sanitari si sono dovuti arrendere. Una stagione che inizia sotto una cattiva stella.