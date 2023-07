Malore in casa, i vigili del fuoco sfondano la porta

Si sente male in casa, i vigili del fuoco corrono, sfondano la porta e lo assicurano alle cure sanitarie. Ore di paura a Offida, dove è stato lanciato l’allarme. È successo mercoledì sera, intorno alle 20.30, quando un uomo si è sentito male e continuava a lamentarsi, ma non era in grado di aprire la porta ai soccorritori. Subito alcune persone hanno interessato il sindaco Luigi Massa, che ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che quando hanno visto che la porta era chiusa dall’interno, non hanno esitato a sfondarla, per permettere ai sanitari di entrare immediatamente e prestare le prime cure del caso.

L’uomo è stato subito soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Mazzoni di Ascoli per ulteriori accertamenti. Dai primi riscontri sembra che non abbia riportato traumi e le sue condizioni al momento non sembrano gravi. I vigili del fuoco, dopo l’intervento – salutato con molto favore dai tanti vicini di casa accorsi per capire cosa stesse accadendo – si sono prodigati per risistemare la porta dell’abitazione e lasciare gli spazi come li avevano trovati. Un intervento che ha suscitato l’approvazione di tutta la comunità offidana, che ha sottolineato l’impegno e lo zelo non soltanto dei sanitari, ma anche dei vigili del fuoco, sempre pronti al servizio della comunità.

m. g. l.