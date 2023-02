Malore in strada, viene salvato da una volante della polizia

Il tempestivo intervento degli agenti di una volante della Questura di Ascoli è stato determinante venerdì pomeriggio per soccorrere un 84enne di Maltignano che ha avvertito un malore mentre era in strada, si è ferito cadendo a terra e non riusciva più a tornare a casa. Erano circa le 18 quando al centralino del numero delle emergenze è arrivata la segnalazione che lungo la Salaria, all’altezza di Poggio di Bretta Basso, vi era un uomo in età avanzata che a piedi percorreva la strada con difficoltà. Sul posto è stata inviata la volante in servizio in quella fascia oraria. Gli agenti si sono portati rapidamente sulla Salaria e, nel punto indicato da chi aveva dato l’allarme, hanno trovato una persona stesa per terra che chiedeva aiuto. Era chiaramente in stato di agitazione, molto impaurito per l’impossibilità a riuscire a rialzarsi e a muoversi. I poliziotti innanzitutto lo hanno tranquillizzato, rassicurandolo che era in buone mani e non sarebbe stato lasciato solo. Era spaventato, infreddolito a causa della temperatura rigida e l’umidità della zona. Presentava una ferita ad un occhio per cui gli agenti hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 i cui sanitari hanno prestato le prime cure all’anziano. L

’uomo ha raccontato di essere uscito dalla sua abitazione a Maltignano per fare due passi e per andare a dal barbiere. Stava facendo il percorso a ritroso quando ha perso il senso dell’orientamento; non è più riuscito ad orientarsi e nel camminare sostanzialmente senza una meta precisa, forse anche a causa dello stato confusionale, ha messo un piede in fallo ed è caduto a terra procurandosi la ferita all’occhio, fortunatamente non grave. E’ andata bene che è finito in un punto comunque visibile, altrimenti una lunga permanenza all’addiaccio avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. Ad ogni buon conto i sanitari del 118 lo hanno condotto al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni per essere medicato. Nel frattempo è stato contattato il suo medico curante che ha provveduto poi ad avvisare dell’accaduto i familiari dell’84enne di Maltignano che si sono subito recati al pronto soccorso dove l’uomo è stato curato per la ferita all’occhio e per consentirgli di riprendersi dalla brutta avventura conclusasi alla fine con il rientro a casa insieme ai familiari. L’anziano è stato dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni con una prognosi di 30 giorni. Peppe Ercoli