Malore mentre è alla guida,. Roberto Valori muore a 74 anni

Roberto Valori viveva a Roma, ma dal 2017 aveva scelto di trascorrere la terza età ad Arquata. Purtroppo l’uomo è morto ieri a 74 anni, per un malore che lo ha colto mentre stava guidando la sua auto a Trisungo. L’allarme giunto al 112 segnalava un possibile incidente stradale, poiché il veicolo era finito fuori carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Ascoli, la Croce Verde di Acquasanta, i carabinieri della stazione di Arquata e i vigili del fuoco del distaccamento. All’arrivo dei soccorsi, però, per Valori non c’era più niente da fare: era morto e inutili si sono rivelati i tentativi di rianimarlo effettuati dai sanitari. La dinamica dell’episodio, con l’auto leggermente fuori strada, non suggeriva un grave impatto, portando a ipotizzare che il conducente avesse cercato di accostare dopo aver avvertito i primi sintomi del malore. La Procura ha autorizzato immediatamente la rimozione della salma, che è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli. "La morte di Roberto Valori rattrista me e tutta la comunità – è il pensiero del sindaco di Arquata Michele Franchi – aveva scelto di vivere nella nostra terra, nella frazione di Pretare dove stava per partire il progetto per la ricostruzione. Nei giorni scorsi ha partecipato alle manifestazioni natalizie. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento difficile" conclude Franchi.