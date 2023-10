Malore mentre guida, incidente sulla Statale. Soccorso un anziano

Colto da un improvviso malore alla guida, rimane coinvolto in un incidente stradale. Vittima del sinistro S. D. di 72 anni della zona, che era alla guida della sua Fiat Panda finita addosso ad una Hyundai che stava sopraggiungendo dalla direzione opposta. L’incidente è accaduto nel pomeriggio di ieri lungo la statale Adriatica, in via Gabrielli, zona Ragnola tra San Benedetto e Porto d’Ascoli. Il settantaduenne è stato soccorso dal personale della Potes -118 di San Benedetto che l’ha trasportato al Pronto Soccorso, non tanto per le lievi contusioni subite nello scontro, ma soprattutto per valutare le condizioni fisiche e le cause che avrebbero determinato il malore. Al pronto soccorso è finita anche la conducente della Hyundai M. O. di 50 anni, ma le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione. Rilevanti, invece, i danni subiti dalla Fiat Panda. Per i rilievi tecnici dell’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia locale che si è occupata anche della viabilità in quel momento piuttosto intensa lungo la Nazionale. Gli agenti hanno dovuto istituire un senso unico per consentire il deflusso del traffico.