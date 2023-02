Malore mentre sta guidando Gabriele D’Angeli muore a 90 anni

Colto da malore, è morto al volante della sua auto, Gabriele D’Angeli, novantenne di Castignano. La tragedia si è consumata intorno alle 13 di ieri in via Borgo Gabrielli di fronte alla chiesa e alla farmacia del paese. A nulla sono valsi, purtroppo, i tentativi di rianimazione eseguiti dal personale della Potes di Offida, il cui medico dell’emergenza ha potuto solo certificare l’avvenuto decesso del pensionato. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il novantenne, una volta colto dall’improvviso malore, ha tamponato un’auto che lo precedeva e la cui giovane conducente, sentendosi ancora spingere, con il motore ad alti regimi di giri anche dopo l’impatto, ha sterzato per cercare di divincolarsi da quella situazione. La vettura condotta dall’anziano, ormai fuori controllo, ha continuato la sua corsa finendo sulla corsia opposta dove si è scontrata frontalmente con un’auto che stava sopraggiungendo dalla direzione opposta. Il conducente è rimasto lievemente contuso a seguito dell’urto. Scattata la macchina dei soccorsi, sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Ascoli, per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nel sinistro mentre per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. La notizia del decesso dell’uomo si è subito diffusa anche a San Benedetto, poiché Gabriele era il padre del dirigente della polizia locale di San Benedetto, Pietro D’Angeli, cui vanno anche le condoglianze della nostra redazione.