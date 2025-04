Malore al porto, cade in acqua e muore

San Benedetto del Tronto, 29 aprile 2025 – Dramma nel porto turistico di San Benedetto nel primo pomeriggio di ieri dove Giuseppe Travaglini, 72 anni, nato a Ripatransone, ma residente a San Benedetto con la famiglia, in via Marsala, è stato trovato morto in acqua all’interno del Circolo Nautico non distante dal bar nella zona est accanto al molo sud. L’ex carrozziere, che aveva lavorato negli anni in alcune officine della città, svolgeva lavori di manutenzione sulle imbarcazioni per conto di privati proprietari di natanti da diporto. Il corpo privo di vita dell’uomo è stato notato riverso in acqua fra due imbarcazioni e subito è scattato l’allarme.

Sul posto è arrivato un equipaggio della potes e il personale della capitaneria di porto che si occupa degli accertamenti. Il medico dell’emergenza non ha potuto fare altro che certificare l’avvenuto decesso per una asfissia polmonare, ma non si esclude che l’ex carrozziere pensionato, avesse accusato un improvviso edema polmonare. Secondo la prima ricostruzione dell’accaduto, Giuseppe Travaglini era impegnato nella manutenzione di un natante appartenente a un socio del Circolo Nautico che lo aveva incaricato di sistemare alcune cose sull’imbarcazione. Probabilmente colto da malore è precipitato in mare dov’è annegato senza che nessuno potesse aiutarlo. Dopo il recupero, la salma è stata trasferita, dall’impresa di pompe funebri ‘La Riviera’ di San Benedetto, nell’obitorio dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno, poiché in quello di San Benedetto sono in corso lavori di manutenzione dei locali. Il personale della capitaneria di porto, incaricata di eseguire gli accertamenti, si avvarrà anche del supporto delle immagini del Circolo Nautico Sambenedettese, che in quella zona potrebbero aver ripreso la dinamica della caduta in mare, poiché non si esclude neppure che il pensionato possa essere scivolato dalla banchina mentre saliva a bordo del natante.