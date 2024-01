Malore in strada, salvato dai passanti con un massaggio cardiaco

Ascoli, 10 gennaio 2024 - Malore in strada, salvato dai passanti. Un uomo, sui 50 anni circa, si è sentito male mentre passeggiava: si è accasciato per terra e non riusciva più a respirare. Subito sono stati allertati i soccorso, ma è stato decisivo il primo soccorso dei passanti che hanno effettuato un massaggio cardiaco guidati al telefono dagli operatori del 118.

Il fatto è successo intorno alle 11 nei pressi del battistero. Attimi di paura, ma tempestività da parte dei cittadini che lo hanno soccorso.

L'uomo dopo il massaggio cardiaco ha ricominciato a respirare, in poco tempo è arrivata sul posto l'ambulanza che ha provveduto ai soccorsi sul posto per poi caricarlo e trasportarlo in ospedale.