Maltempo, disagi in riviera: molo sud chiuso

La tanto attesa pioggia dagli agricoltori e non solo, è arrivata e qualche disagio sul territorio l’ha creato, nonostante non vi siano stati scrosci violenti. Partiamo dal mare, molto mosso da nord-est con vento oltre i 21 nodi, ha costretto la flottiglia peschereccia restare in porto e a rinforzare gli ormeggi. La capitaneria di porto ha chiesto alla polizia locale di chiudere l’accesso al molo sud dove le onde superavano costantemente la passeggiata, rendendola pericolosa. Restando sulla Riviera delle Palme, due pini sono caduti a Cupra Marittima, entrambi in via Battisti parallela al lungomare centro, alle spalle della palestra polivalente, poco distante è caduta anche l’insegna di un bar, per fortuna senza creare danni. Nella mattina di ieri di tutti e tre i casi si è occupata la polizia locale e il personale del Comune. Non ci sono stati allagamenti, ma i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto hanno avuto il loro da fare in soccorso di automobilisti rimasti in panne. In via Mare, a Porto d’Ascoli, un manutentore è finito in un campo col furgoncino rimanendo in panne sul terreno reso molle dalla pioggia; ad Acquaviva Picena, zona cimitero, il furgone di un corriere è finito con le ruote nella scolina dell’acqua piena di fango. Il conducente è stato costretto a chiedere aiuto ai vigili del fuoco, mentre un’auto, sfrenatasi, è finita in un vigneto nelle campagne di Ripatransone e anche in questo caso i pompieri sono stati determinanti per riportare il mezzo sulla sede stradale.

ma. ie.