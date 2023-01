Maltempo e neve Salta il ’Teatro ragazzi’

Si sarebbe dovuto svolgere domenica pomeriggio alle 17,15 al Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio lo spettacolo ‘I viaggi di Simbad il marinaio’. Una rappresentazione di teatro d’attore con pupazzi e oggetti animati dedicato a bambini che rientrava all’interno della rassegna di

‘Teatro Ragazzi’, evento che sta riscuotendo un certo interesse fra le famiglie.

In previsione del fatto che nei prossimi giorni sono previste condizioni meteo avverse e possibili precipitazioni nevose anche a bassa quota, l’assessorato alla cultura di Montegiorgio per non creare disagi, ha preferito rinviare lo spettacolo

a data da destinarsi.