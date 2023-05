Maltempo Ascoli, la vallata del Tesino devastata da grandine e fango

Grottammare (Ascoli), 13 maggio 2023 – Una violenta frustata al cuore della Valtesino nella serata di ieri, dove in pochi minuti la grandine, la pioggia e il fango hanno invaso strade e danneggiato vigneti e alberi da frutto in fiore, seminando paura tra gli automobilisti bloccati lungo la strada provinciale. Il bilancio è pesante.

L’amministrazione comunale di Ripatransone, riunitasi d’urgenza, ha chiesto lo stato di calamità naturale a sostegno delle aziende agricole, gli operai della Provincia, del comune di Grottammare e i volontari della Protezione civile hanno lavorato fino alle 2,30 della notte per liberare la strada Valtesino invasa dal fango e da uno spesso strato di ghiaccio di almeno trenta centimetri. Gli agricoltori ed i vivaisti della bassa e media vallata del Tesino denunciano danni importanti. Il presidente dei vivaisti di Grottammare, Francesco Balestra, afferma che le coltivazioni dell’alloro, destinate alla commercializzazione fra agosto e settembre prossimo, hanno subito danni rilevanti.

Nei comuni di Ripatransone e Cossignano le amministrazioni comunali stanno procedendo alla sistemazione delle strade seriamente compromesse dopo il passaggio della violenta perturbazione. Durante la notte scorsa a lavoro anche i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, per rimuovere i mezzi bloccati nel fango lungo la Valtesino, la cui strada è stata a lungo percorribile in solo senso di marcia. A Ripatransone, dove ieri sera alle 21,30 si doveva tenere un doppio comizio in piazza, la campagna elettorale è stata sospesa.