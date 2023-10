"Maltempo iniziale, poi il gran recupero"

"I dati su arrivi e presenze forniti dalla Regione Marche per il periodo gennai-agosto confermano i livelli raggiunti da San Benedetto nel 2022 e sono certamente incoraggianti, considerando la sofferenza in questo 2023 del sistema turistico italiano causata sia dalla riapertura dell’offerta estera sia dal farsi spazio di nuovi e inaspettati competitor". Sono le parole dell’assessore al turismo Cinzia Campanelli: "Evidentemente – continua – la strada intrapresa nel puntare su un’accoglienza diffusa e di qualità sta dando i suoi primi frutti. Nonostante un inizio di stagione non brillante per via del lungo periodo di maltempo, siamo riusciti a recuperare, sia grazie a un positivo prosieguo dell’estate, sia a una primavera incentrata su eventi sportivi che costituiscono senza dubbio una leva importante per sfruttare meglio la capacità ricettiva della città. È un dato che dunque ci soddisfa, ma che non può consentirci di adagiarci sugli allori, anzi è di ulteriore stimolo a lavorare su modalità che consolidino gli afflussi dai bacini tradizionali e al contempo, insieme alla Regione, che ha il compito di fare promozione, rafforzare la nostra presenza su mercati potenzialmente interessati alla nostra offerta. È chiaro altresì che occorre migliorare l’offerta turistica stessa, che è stata sicuramente ricca ma disarticolata, riorganizzando il sistema di accoglienza e programmando eventi di qualità con sempre più largo anticipo, per poter operare un’adeguata promozione. Al contempo, per arrivare nel medio e lungo periodo a un’offerta capace di creare occupazione stabile, sviluppo economico sostenibile e rispettoso della comunità e dell’ambiente, è necessario portare avanti sinergie collaborative con tutti i soggetti coinvolti, a partire dai Comuni del territorio fino all’intera rete di operatori economici del settore".

ma. ie.