Maltempo sulla costa. Bloccato con l’auto nel sottopasso allagato. Lo salvano i pompieri

Bombe d’acqua a macchia di leopardo hanno colpito la Riviera delle Palme nella tarda notte e le prime ore di domenica tra Grottammare e Cupra Marittima. Procediamo per ordine. A Grottammare il fenomeno si è concentrato nel centro abitato. Intorno alle 4,20 i vigili del fuoco hanno soccorso una persona rimasta bloccata nell’abitacolo della sua auto nel sottopasso di via Ballestra, dove il livello dell’acqua era cresciuto improvvisamente. Il conducente, a ogni buon conto, aveva ignorato o non si era accorto del semaforo rosso. Sempre a Grottammare si è allagato con acqua e fango il centralissimo corso Mazzini, sottopasso ferroviario compreso. Acqua e fango anche nella zona dello stadio comunale. "Ci siamo messi subito a lavoro – ha affermato l’assessore Bruno Talamonti – per far fronte a tutte le emergenze che ci sono state segnalate. Ringrazio la ditta Forlini, la ditta Pissta, i vigili del fuoco e la polizia locale per l’opera svolta con rapidità per ripristinare la normalità nei luoghi interessati dal violento temporale". I danni, fortunatamente non sono stati pesanti. In via Firenze è caduto un grosso pino: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e la Picenambiente per mettere in sicurezza la zona. A Cupra Marittima i problemi maggiori hanno riguardato soprattutto le zone collinari con danni alle strade bianche della contrada San Silvestro, dove il fango ha interessato la zona vicino il cimitero e dove la frana sulla provinciale, segnalata agli organi competenti del Comune da oltre un anno ha subito un peggioramento. Uno smottamento ha interessato ha interessato anche la strada San Gregorio Magno e la strada Colle Bruno. In quest’ultima località un fulmine ha incendiato una palma accanto all’abitazione. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di San Benedetto. Detriti si sono riversati lungo la strada San Giacomo della Marca e problemi lungo la strada San Michele vecchia. Il sindaco Alessio Piersimoni invita residenti e passanti a prestare attenzione lungo queste strade, anche se gli operai del Comune sono intervenuti con la pala meccanica per ripristinare le situazioni più complicate. Stamane sono previsti altri interventi con l’impiego di bob cat e spazzolatrice per ripulire le carreggiate invase dai sassi. Nessun particolare problema, invece, nella vicina San Benedetto, dove la pioggia è caduta con una certa moderazione.

Marcello Iezzi