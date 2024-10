Terrore a Maltignano (Ascoli Piceno), rapinatori aggrediscono anziani all'ora di cena

Ascoli, 10 ottobre 2024 – Terrore a Maltignano, alle porte di Ascoli Piceno, nella serata di ieri. Due uomini, con il volto coperto da passamontagna, hanno sfondato la porta di ingresso e fatto irruzione all'interno di un appartamento situato al piano terra di una struttura dove vive una coppia di anziani.

I coniugi, lui 91 anni e lei di poco più giovane, sono stati colti di sorpresa dalla brutale aggressione. Appena entrati, i due malviventi si sono immediatamente avventati sull'uomo, colpendolo ripetutamente al volto con dei pugni. Uno dei due banditi ha poi estratto una pistola, che si sospetta fosse finta, ma che è comunque stata utilizzata per minacciare la coppia e costringerli a rivelare la posizione di una piccola cassaforte nascosta in casa.

All'interno, i coniugi tenevano circa 3000 euro, frutto dei loro risparmi. Dopo aver preso il denaro, i due rapinatori si sono rapidamente dileguati, lasciando l'anziano con diverse ferite al volto e sua moglie in uno stato di grave agitazione.

Nonostante i colpi ricevuti, l'uomo ha trovato la forza di dare l'allarme, richiamando a gran voce l'attenzione dei vicini. Sono stati proprio questi ultimi a contattare immediatamente i Carabinieri e i soccorsi del 118.

Entrambi gli anziani sono stati trasportati in ospedale: l'uomo per ricevere cure mediche a causa delle lesioni riportate e la donna per lo stato di shock che l'ha colpita. I militari della stazione locale e del comando provinciale di Ascoli sono al lavoro per cercare di individuare i due responsabili.

Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia pubbliche che private, presenti nella zona e lungo i possibili percorsi di fuga. L'obiettivo è almeno identificare il veicolo utilizzato dai rapinatori per scappare.