"Maltignano con Ascoli? No, manteniamo i Comuni"

di Armando

Falcioni*

"Ho letto una statistica completa, attenta e minuziosa del preoccupante calo di residenti da parte di molti comuni piceni a favore di quelli della costa. Tra questi, oltre il capoluogo, anche il comune da me amministrato, a dimostrazione come i territori colpiti dal sisma, e Maltignano è uno di quelli dove il terremoto ha picchiato durissimo, stanno ora patendo in fatto di incidenza demografica. Ed ecco che parimenti alla statistica, riemergerebbe la possibilità o la necessità dell’accorpamento ad Ascoli dei comuni limitrofi, al fine di avere un comune, quale capoluogo di provincia, numericamente importante con la rilevanza politica che ne consegue. Premetto che Ascoli è la mia città natale, ma da sindaco di un piccolo comune, seppur infarcito anche di ascolani di origine e a 12 km dal capoluogo, debbo ribattere, non solo per dovere istituzionale e per coerenza, che il mantenimento delle municipalità e l’identificazione di essa, è fondamentale per un motivo principale: la vigilanza del territorio attraverso il senso di comunità che l’appartenenza ad un comune può generare. È oramai esercizio vano la motivazione dei famosi risparmi sui costi della politica, utilizzato solo come specchietto per le allodole, dimenticando che l’indennità mensile di un sindaco di un piccolo comune è ridotto a qualche centinaia di euro al mese. E’ innegabile, invece, che se abbiamo un abbandono di rifiuti sul greto di un fiume lo sappiamo dopo un’ora, se fossimo frazione di un comune limitrofo forse dopo qualche giorno, se lo fossimo di una grande città probabilmente dopo un mese. Così come l’eventuale situazione di disagio sociale o scolastico, che sono oramai la prima emergenza tanto che l’assistente sociale, in un piccolo comune, è divenuto prioritario più di un operaio o di un vigile. Lo stesso dicasi per problemi di ordine pubblico, frequentazioni o migrazioni da altro comune sospette e potremmo andare oltre per non tacere che un amministratore locale, facilmente reperibile, può diventare all’uopo il primo confidente o l’ultima spalla su cui piangere. Ecco perché smantellare l’ossatura della nostra amatissima nazione accorpando i comuni, svilendo l’identità dei municipi, sarebbe un grave danno ad essi, ora che la tendenza delle urbanizzazioni sta creando delle moltitudini indefinite invece di comunità, queste con radici, tradizioni, storie ben note ed identificabili. Per ultimo vorrei fare una ulteriore valutazione sullo spopolamento di Ascoli e del suo circondario. Con il ridimensionamento degli uffici statali a valenza provinciale è iniziato un depauperamento di personale che non vive più nel Piceno. Peccato che allora a protestare a Montecitorio, da parte ascolana, mi ritrovai insieme a quattro gatti. Essere cattivo profeta qualche volta viene equivocato a malefica Cassandra ma, parafrasando Andreotti, qualche volta ci si azzecca…"

*Sindaco di Maltignano