Maltignano investe sulla riqualificazione delle strade

Un milione e 400mila euro. Questa la somma destinata al Comune di Maltignano dall’ottavo stralcio dell’Anas per quanto riguarda i lavori sulle strade nelle località del cratere sismico. La notizia arriva dal sindaco Armando Falcioni, che nei giorni scorsi ha partecipato a un vertice, in Provincia, al quale hanno preso parte alcuni primi cittadini, i responsabili dell’Anas e il commissario alla ricostruzione Guido Castelli.

Tali risorse verranno investite principalmente per la riqualificazione di tre strade: il primo tratto da sud di via Tronto, il primo tratto da sud di via Molino e il tratto di via Stazione, a Caselle, che porta all’imbocco per la stazione ferroviaria. Tre tratti che versano decisamente in pessimo stato e che meritano urgentemente di essere sottoposti a un intervento.

"I finanziamenti sono stati assegnati proprio a seguito delle segnalazioni e delle richieste presentate nei mesi scorsi da parte della nostra amministrazione comunale – spiega Falcioni –. Confermo che Maltignano é stato ammesso, per un totale di 1,4 milioni di euro. I vertici Anas ci hanno garantito che i lavori verranno affidati, al massimo, entro l’anno".

m. p.