Maltignano, nuove aule didattiche alla scuola di via Alighieri

Inaugurazione in grande stile, a Maltignano, per le nuove aule didattiche al plesso scolastico di via Alighieri. Il taglio del nastro è avvenuto in presenza del dirigente Daniele Marini, il sindaco Armando Falcioni, il vicesindaco Monica Mancini Cilla, gli altri esponenti dell’amministrazione comunale, il parroco don Adam Baransky, e il presidente del consiglio d’istituto Fausto Pezzuoli. "È veramente una grande soddisfazione concludere lavori di investimento sul nostro plesso che vanno avanti da anni – ha spiegato Falcioni –. Questa amministrazione ha svolto opere per oltre 800mila euro, tutti a fondo perduto, a partire dal più importante, da parte della Regione Marche, che ci ha permesso di concludere l’ultimo piano e di adeguarlo dal punto di vista energetico. Poi con i fondi sisma e quelli messi a disposizione del ministero dell’Interno abbiamo realizzato nuove aule, scale antincendio che ci hanno permesso di aumentare la capienza della scuola nonché queste ultime opere di adeguamento antiincendio e la realizzazione dei laboratori didattici. Non sarà un caso, quindi, che la scuola di Maltignano registra un aumento di iscrizioni negli anni. Ciò è merito della struttura ma soprattutto del corpo docente e non docente appassionato, professionale e competente al qualeva il nostro sincero ringraziamento per questa missione di migliorare la conoscenza e la crescita dei nostri ragazzi".

Matteo Porfiri