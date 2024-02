Maltrattamenti in famiglia: "Botte e umiliazioni sulle figlie". Condannato un pescatore

Dovrà scontare quattro anni e mezzo in carcere un pescatore sambenedettese ritenuto colpevole dal tribunale di Ascoli di maltrattamenti aggravati, reato commesso contro le tre figlie che lo hanno denunciato. Questa la sentenza del giudice Domizia Proietti che ha ritenuto più grave il reato di maltrattamenti, contestato insieme a quello di lesioni. Una brutta vicenda che ha avuto il culmine quando le figlie hanno denunciato il padre e si sono costituite parte civile, assistite dall’avvocatessa Alessandra Morganti. Nel corso del processo è stato sentito proprio l’imputato, un uomo residente a San Benedetto, anche se dal 2019 non vive più nell’abitazione dove stava con le figlie. Il 63enne quasi non era consapevole delle accuse mosse contro di lui dalla magistratura ascolana a seguito del racconto fatto dalle figlie in sede di denuncia; tanto che il giudice gli ha dovuto leggere tutto il capo di imputazione nel quale sono ripercorsi tutti gli addebiti contestati nell’ambito della sua veste genitoriale, avvenuti fra il 2018 e il 2019. In sintesi le figlie lo hanno accusato di aver messo loro le mani addosso, di averle maltrattate; una di loro, per altro, all’epoca aspettava un bambino. In diverse occasioni le avrebbe insultate con epiteti non consoni nei confronti di chiunque, men che mano trattandosi delle sue figlie che lo accusano anche di aver sputato per terra al loro passaggio e di aver fatto pipì dentro l’appartamento dove vivevano. "Chiudeva l’acqua calda mentre stavamo facendo la doccia e ci minacciava di morte lanciandoci contro coltelli, ci trascinava per i capelli dopo averci buttato per terra" hanno scritto in denuncia. Una di loro lamenta di essere stata picchiata tanto da dover far intervenire un’ambulanza. "Sono loro che mi picchiavano tanto che sono finito io al pronto soccorso una volta" ha provato a difendersi il pescatore. "L’ambulanza è venuta perché lei è caduta per le scale, ma io non le ho fatto niente" ha aggiunto riferendosi ad una delle figlie. Ha ammesso di aver fatto pipì in casa "perché non mi facevano entrare in bagno, era sempre occupato. Mi dovevo cucinare da solo in camera mia, perché altrimenti buttavano tutto". Nel 2019 l’uomo è stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento e da quel giorno non vede e non parla con le figlie. Ha anche smesso di pagare l’affitto dell’appartamento.

Peppe Ercoli