Maltrattamenti in famiglia. Madre denuncia il figlio

Maltrattamenti in famiglia e lesioni. Per queste accusa il giudice del tribunale di Ascoli Domizia Proietti sta processando un ascolano di 34 anni difeso dagli avvocati Umberto Gramenzi e Silvia Morganti. Parliamo di fatti avvenuti in una abitazione ad Ascoli dove il 28 luglio 2024 si è verificato l’episodio più rilevante, vittima la madre dell’uomo che lo ha denunciato, esasperata e impaurita per una situazione che si trascinava già da tempo. La donna ha infatti riferito che il comportamento del figlio nei suoi confronti nel tempo era cambiato; era diventato aggressivo, tanto da rendersi irriconoscibile ai suoi occhi. Diversi episodi erano già successi con il ragazzo che, in stato confusionale, ha messo le mani addosso alla madre. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato proprio l’ultimo fatto, avvenuto il 28 luglio. In serata il 34enne ascolano è rientrato a casa, visibilmente ubriaco. Erano presenti la mamma e la nonna materna. Come in trans, il giovane ha afferrato la madre per le braccia in maniera violenta tanto da provocarle evidenti ematomi. Inutile i tentativi di lei di andare in un’altra stanza; il figlio l’ha seguita, continuando a strattonarla, afferrandola per le braccia, intimandole di andare via da quel locale.

Terrorizzata, la donna ha telefonato all’altro figlio, chiedendogli aiuto, perché aveva paura per l’incolumità e dell’anziana madre. Quando quest’ultimo è giunto nell’abitazione a Campo Parignano, i due fratelli hanno avuto una discussione sfociata in una violenta colluttazione. La madre allora ha telefonato al 112; i due fratelli hanno continuato a picchiarsi fino all’arrivo dei carabinieri, sfondando una porta a vetri e rompendo suppellettili. Madre e nonna si sono rintanate in camera da letto, terrorizzate per quanto stava avvenendo. Il 34enne è stato poi portato in ambulanza al Pronto soccorso dove il fratello è andato con un mezzo proprio: entrambi erano feriti e c’era sangue in più punti della casa, soprattutto nel corridoio. Temendo che, a causa dell’alcol, potessero ripetersi episodi di violenza, la madre ha denunciato il figlio, benché con sofferenza. A suo tempo la Procura di Ascoli ha disposto nei confronti dell’uomo il divieto di avvicinarsi a lei e alla nonna. Nel corso dell’ultima udienza è stato sentito uno dei carabinieri che quella sera intervenne nell’abitazione per sedare la rissa in corso fra fratelli.

Peppe Ercoli