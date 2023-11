Maltrattamenti in famiglia. Ora un percorso di recupero

Ha patteggiato ad una pena di due anni un ristoratore sambenedettese accusato di maltrattamenti in famiglia messi in atto nei confronti della convivente e dei figli minorenni. L’uomo, difeso dagli avvocati Umberto Gramenzi, era già destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa di famiglia. Il tribunale ha sospeso la pena a condizione che il sambenedettese entro sei mesi inizi un percorso specifico presso un’associazione che si occupa di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di uomini condannati per delitti di maltrattamenti in ambito familiare. C’era la gelosia all’origine di un atteggiamento che a lungo andare ha spinto la donna a denunciare il proprio convivente dal quale aveva avuto due figli di nove e tre anni. Una gelosia che ha spinto l’imputato a controllare ossessivamente il telefono della donna; lo faceva praticamente tutti i giorni analizzando minuziosamente le conversazioni, le ricerche su internet, nonché le fotografie scattate o ricevute. E’ arrivato anche a limitare i suoi spostamenti e privarla degli indumenti ritenuti "troppo femminili", imponendole quindi di indossare abiti non aderenti al corpo, quindi piuttosto larghi. Tanti i messaggi che ha inviato alla sua convivente nei quali lei è stata insultata ripetutamente con termini particolarmente volgari e offensivi, tanto che, no ritenendo più fosse il caso di continuare la relazione amorosa, la donna ha deciso di interromperla. A seguito di questa decisione la situazione è peggiorata. Ad agosto 2022 ha intrapreso una serie di comportamenti decisamente inappropriati: urinare nella stanza dei figli e quando la madre dei piccoli è arrivata l’ha spintonata, facendola cadere a terra. Numerosi gli episodi avvenuti anche all’esterno dell’asilo frequentato dal figlio più piccolo, dove l’ha presa per i capelli mentre la donna si trovava all’interno della propria auto. Era continuamente ossessionata che lei lo tradisse e per questo l’ha tormentata limitandone la libertà, aggredendola fisicamente, spintonandola e colpendola con schiaffi. Non sono mancate minacce di morte inviate attraverso la messaggistica istantanea del telefono WhatsApp.