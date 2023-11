Maltrattamenti, patteggia due anni

Un sessantenne ascolano ha patteggiato davanti al tribunale di Teramo la pena di due anni e di reclusione poiché riconosciuto colpevole dell’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo, incensurato e con una vita apparentemente normale, era accusato di aver maltrattato quotidianamente la moglie convivente picchiandola, offendendola, minacciandola di morte. La coppia risiedeva in un paese della provincia di Teramo. Brutte scene che si sono verificate anche alla presenza di figli minorenni della coppia. Tra le accuse che la Procura di Teramo muoveva all’ascolano difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi, anche quella di essersi più volte allontanato dalla casa di famiglia per diverse volte e senza comunicare alla moglie dove si recava.Tante inoltre le occasioni in cui l’uomo ha tradito la moglie con svariate amanti.

p. erc.