Mamma con due bimbi finisce fuori strada

Momenti di paura per una mamma e due bambini che viaggiavano a bordo di un’auto finita fuori strada in territorio di Force. L’incidente, autonomo, è accaduto nel pomeriggio di ieri in località Monte Torre. La donna ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata lungo la scarpata. I passanti hanno chiesto aiuto e sul posto la centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato i sanitari della croce rossa italiana comitato Sibillini e poi la potes dell’ospedale di Amandola, il cui medico dell’emergenza ha visitato i pazienti sul posto. Mamma e figli, a ogni modo, all’arrivo dei soccorritori avevano abbandonato da soli l’abitacolo dell’auto ed erano risaliti sulla strada. La donna ed uno dei due figli sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale ’Mazzoni’ in codice verde. Dopo gli accertamenti, nel tardo pomeriggio, sono stati entrambi dimessi. Del caso si occupano i carabinieri della locale stazione.