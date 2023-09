Paura per mamma e figlio, l’auto rischia di cadere in una scarpata: feriti

Ascolti, 25 settembre 2023 – Ha destato preoccupazione la "frustata" di pioggia e vento che nel pomeriggio di sabato ha interessato tutta la provincia, con estensione nella notte e le prime ore di domenica. Le squadre dei vigili del fuoco di Ascoli e San Benedetto sono intervenute in varie zone del territorio per mettere in sicurezza diverse strade interessate da alberi caduti e rami spezzati, in particolare nei comuni di Acquaviva Picena, Castel di Lama, Offida, Monsampolo, Carassai. Sabato pomeriggio lungo la Val Menocchia, tra Carassai e Montalto, una donna ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada. La conducente è rimasta illesa e la vettura è stata recuperata dei vigili del fuoco di San Benedetto.

Lungo la Val Tesino, invece, in comune di Rotella, intorno alle ore 20 di sabato, a seguito della strada resa viscida da pioggia e detriti, un’auto, con a bordo mamma e bambino, è finita fuori strada ed è stata trattenuta dalle piante che hanno evitato il volo nella scarpata. I due occupanti sono rimasti contusi e trasportati al Pronto soccorso di Ascoli. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale che, con l’ausilio dell’autogru hanno recuperato l’auto. Durante la notte fra sabato e domenica i pompieri di San Benedetto sono intervenuti nella zona industriale di Acquaviva Picena, dove il vento ha abbattuto un grosso albero, caduto sulla strada e un palo dell’illuminazione pubblica.

Al lavoro le squadre interessate per ristabilire la normalità lungo la linea elettrica. Ieri i vigili del fuoco sono anche intervenuti per la rimozione di alberi caduti lungo le strade, in comune di Appignano e in quello di Ripatransone.

Ma. Ie.