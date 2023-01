Mamma folgorata a Castignano, in aula l’ispettore alla sicurezza

E’ ripreso ieri davanti al giudice del tribunale di Ascoli Matteo Di Battista il processo riguardante la tragica morte di Carla Benigni, la giovane mamma di Castignano, folgorata il 14 agosto 2015, alla vigilia dell’inizio di Templaria. Imputati sono la proprietaria della palazzina a Castignano dove è avvenuta la tragedia, il titolare dell’impresa

che aveva fatto lavori sull’immobile e il direttore dei lavori stessi. Sono difesi rispettivamente dagli avvocati Enrico Pompei, Giuseppe Falciani e Mauro Gionni.

Sono tutti accusati, a vario titolo, di omicidio colposo. Sono pare civile i familiari della donna deceduta, assistiti

dagli avvocati Romina De Angelis e Mauro Pellegrini. Inizialmente si era pensato che il decesso della donna fosse stato causato dalla caduta da una scala sulla quale era salita, ma dopo gli accertamenti della medicina legale dell’Area vasta 5, le indagini portarono alla luce una dispersione anomala di energia elettrica che avrebbe potuto mettere in pericolo le vite di altre persone. Ieri ha reso testimonianza Luigino Palmizi, ispettore del servizio di sicurezza sui luoghi di lavoro dell’Ast di Ascoli. Fece un accertamento in occasione dell’apertura del cantiere nel e dopo che fu sanata una mancanza su sua indicazione il cantriere era in sicurezza.

"Così non fosse stato non avremmo autorizzato l’inizio dei lavori" ha precisato Palmizi, aggiungendo che in quell’occasione il cavo aereo che attraversava via Roma era protetto".

p. erc.