"Manca un’impronta sulla cultura" Affondo dell’ex assessore Ruggieri

È un’espressione antipatica, ed è stata più volte usata per descrivere la poca attenzione dimostrata da giunte, sindaci e maggioranza di turno nei confronti di eventi, manifestazioni e spettacoli caratterizzanti. E oggi, a quasi due anni dall’insediamento del nuovo vertice, in città si torna a parlare di ‘deserto culturale’. A farlo è ovviamente la minoranza, pronta a rimarcare le piccole e grandi lacune della programmazione cittadina. Ma in generale la sensazione è che, da un po’ di tempo a questa parte, in riviera ci si accontenti del mare, del sole, del buon cibo e dell’accoglienza turistica, senza dare molto spazio ad iniziative che potrebbero far crescere la città e invogliare un pubblico giovane a scegliere San Benedetto non solo durante il periodo estivo.

L’allarme, stavolta, viene dalla coordinatrice di Forza Italia Annalisa Ruggieri: "Premetto che le amministrazioni comunali, tutte, hanno bisogno di tempo per organizzare e programmare – dichiara l’ex assessora alla cultura – e dunque l’attuale amministrazione, quasi ormai al giro di boa, dovrebbe dare segnali importanti anche sul piano turistico culturale". Non tutto, per la forzista, è da buttare: "Ad oggi, in realtà, con soddisfazione, noto che sono state portate avanti alcune idee – prosegue Ruggieri – come ‘Nel Cuore e nell’anima’ e il cinema all’aperto, anche se con grande fatica, alle quali nella passata legislatura avevamo lavorato molto. Tuttavia manca una impronta forte e decisa e un investimento importante su alcuni eventi che potrebbero caratterizzare la città, viste le ingenti risorse (che il mio settore non aveva) messe a disposizione per turismo e cultura. Inoltre la città non gode di eventi diffusi, che possano coinvolgere le varie zone cittadine. Non si vive di solo centro e, Porto d’Ascoli soprattutto, sconta dimenticanza ed abbandono". Caratterizzare la riviera, in tal senso, significa far leva sulle risorse locali che meritano di crescere e sviluppare progetti in grado di intercettare gli interessi di cittadini e turisti. O magari, di risvegliarli. "Mi auguro – dice ancora la coordinatrice – che con qualche sforzo maggiore si possa focalizzare l’attenzione su una maggiore diffusione di eventi in tutta la città che merita uguale rilevanza in ogni quartiere". Da valorizzare, almeno, sarebbero i ‘tesori’ della cultura locale. Un esempio? "La Villa Romana al Paese Alto non è fruibile interamente al pubblico – conclude Ruggieri – per questioni certamente legate a problemi che il settore lavori pubblici non riesce a dirimere".

Giuseppe Di Marco