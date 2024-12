"Mancano aziende medio-grandi"

Il tema lavoro è il nodo principale anche secondo Clara Accorsi. "Secondo me – commenta – il problema più grande di Ascoli è la mancanza di un numero sufficiente di aziende medio-grandi e quindi di opportunità lavorative per i giovani. In questo modo i ragazzi spesso si trovano costretti a lasciare il territorio per trasferirsi altrove, alla ricerca di prospettive migliori per il loro futuro personale e professionale. Bisognerebbe puntare a migliorare la competitività delle aziende locali per attirare nuovi e giovani lavoratori. Se manca una prospettiva economica si fa fatica ad investire sul territorio e i giovani sono costretti a guardare altrove".