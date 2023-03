Mancano medici L’Ast è in difficoltà, bando per far tornare i dottori pensionati

L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli è alla ricerca di medici in pensione da poter destinare al potenziamento degli organici nelle unità operative di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, di malattie dell’apparato respiratorio, di nefrologia e di psichiatria. A tale scopo ha emanato un avviso pubblico per manifestazione di interesse per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale medico in quiescenza al fine – si legge nella determina dell’Ast Ascoli – "di disporre di risorse umane con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico e al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, la continuità assistenziale e la riduzione delle liste d’attesa". Gli incarichi potranno avere durata fino al 31 dicembre 2023 e l’avviso pubblico – così come specificato nello stesso – è stato emesso "perché nonostante sia cessato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, persistono esigenze di contrasto alla diffusione della pandemia soprattutto in alcuni reparti, in considerazione, altresì, della grave carenza di personale medico rappresentata dai direttori delle unità operative complesse interessate".

I requisiti specifici richiesti sono: laurea in medicina e chirurgia, abilitazione all’esercizio della professione medica, iscrizione all’ordine professionale, specializzazione nelle discipline oggetto della manifestazione di interesse. Ai medici è richiesto un impegno settimanale da un minimo di 6 ore a un massimo di 36 ore da effettuarsi secondo le necessità organizzative della singola struttura di assegnazione. Ebbene, nonostante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 sembra essere solo un lontano ricordo, negli ospedali, vuoi anche per la carenza di personale, c’è ancora bisogno di rinforzi per fronteggiarla. In realtà, infatti, secondo l’ultimo report Gimbe sull’andamento della pandemia, nelle Marche, nell’ultima settimana esaminata, c’è stato un aumento di casi (+7,1%) di Coronavirus. A livello provinciale, Ancona fa segnare l’incidenza più alta con 51 (+25% rispetto alla settimana precedente), seguono Ascoli 33 (-12,8%), Macerata (32; +10,1%), Fermo (32; -11,5%)

Lorenza Cappelli