Mancano tre mesi alle elezioni. Ecco il quadro in vista del voto

A poco più di tre mesi dal voto dell’8 e 9 giugno, nei comuni interessati al rinnovamento del governo cittadino si lavora più o meno sotto traccia, anche se quasi tutti i sindaci uscenti hanno confermato la loro candidatura, tranne che Montefiore, dove il sindaco Lucio Porrà sta ancora alla finestra, dopo che nelle consultazioni del 2019 l’unico ostacolo da superare fu quello del quorum. A Massignano, per il sindaco uscente Massimo Romani sarebbe la candidatura per il terzo mandato. Nella località collinare è ormai certa la discesa in campo della lista "Partecipazione" e quella dell’ex sindaco Marino Mecozzi, mentre Enrico Fioroni al momento resta a guardare. Certa la ricandidatura del sindaco uscente di Carassai Gianfilippo Michetti che aspetta la lista sfidante. A Monteprandone il sindaco uscente Sergio Loggi, con la lista "Cittadini in comune" oltre a riconfermarsi con gran parte della sua squadra molto coesa, rischia di non avere sfidanti, ma è ancora tutto da vedere. In buona sostanza Sergio Loggi è la sua squadra ha governato dal 2019 a oggi senza aver avuto una vera opposizione. La minoranza in cinque anni ha condiviso le scelte della squadra di governo nella maggior parte dei casi. Altra storia a Cupra Marittima, dove il sindaco Alessio Piersimoni, che ha riconfermato la sua candidatura insieme con altri esponenti della sua squadra, dovrà vedersela con il comitato cittadino "Cupra per tutti" che nei prossimi giorni ufficializzerà il suo statuto con i contenuti dei valori, per poi formare una lista civica in cui gravitano personaggi noti nella sfera del centro sinistra e del mondo dell’associazionismo. Da parte di tutti i sindaci uscenti c’è la forte volontà di portare a termine le opere e i progetti avviati grazie ai consistenti finanziamenti ottenuti da fondi europei, ministeriali e regionali.

Marcello Iezzi