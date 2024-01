Manda soccorsi dopo. WhatsApp del figlio, ma era un falso allarme

Suggestione e preoccupazione hanno giocato un brutto scherzo a una mamma che ha male interpretato un messaggio Whatsapp del figlio, che vive solo nella zona turistica di Grottammare. La donna ha creduto che il giovane avesse intenzione di togliersi la vita, così ha allertato le forze dell’ordine e sul posto, in via Mediterraneo, alle spalle dell’Eurotel, si sono precipitati i soccorritori: due squadre dei vigili del fuoco, qualora vi fosse stata la necessità di aprire l’accesso all’equipaggio del 118 arrivato con il medico dell’emergenza e i carabinieri per quanto di loro competenza. Il tutto è accaduto intorno alle 7,30 di ieri mattina quando le strade si stavano popolando di persone che vanno a lavoro e di studenti che vanno a scuola. L’arrivo a Grottammare della ’colonna’ dei soccorsi ha destato preoccupazione, ma poi, per fortuna, si è scoperto che si trattava di un malinteso e l’allarme, durato una quindicina di minuti, è rientrato.