Mandolesi assessore allo Sport

E’ dunque Stefano Mandolesi il nuovo assessore allo Sport del Comune di Monte Urano. La decisione è stata presa dopo il ritiro delle deleghe all’ex assessore Brasili, dopo la decisione di candidarsi con la lista Patto Civico in occasione delle prossime elezioni comunali in discontinuità dunque con l’attuale amministrazione. Oltre allo Sport, affidato a Mandolesi, restano in carica alla sindaca Canigola le deleghe all’urbanistica e suap, precedentemente di Brasili. Mandolesi, già consigliere comunale nella legislazione che sta andando verso la sua conclusione, ha alle spalle un’esperienza amministrativa di lungo corso. Dieci anni da consigliere comunale durante i due mandati del sindaco Francesco Giacinti, nella prima giunta Canigola è stato presidente del Consiglio Comunale ed ora arriva arriva l’incarico di assessore allo Sport, ambito che ama e vive da sempre. "Ringrazio la sindaca per la fiducia accordatami – dice Mandolesi – e da uomo impegnato e calato nella vita cittadina, assumo con entusiasmo questo nuovo incarico di assessore allo Sport. Si tratta di una delega nella quale riuscirò a muovermi con disinvoltura, in quanto profondo conoscitore di situazioni legate all’ambito sportivo che mi ha visto spesso attivo protagonista, dall’atletica al ciclismo, con un passato da arbitro in Promozione. Lo sport è un aspetto importante per Monte Urano, dove molte sono le realtà di livello che si sono guadagnate spazi di spicco anche in ambito nazionale ed internazionale. Da sempre la nostra Amministrazione è attenta e presente nel garantire loro supporto, sostegno e strutture adeguate". "A Mandolesi va il mio augurio di buon lavoro – le parole della sindaca Canigola – con la certezza che potrà dare un apporto importante all’attività dell’Amministrazione".

Roberto Cruciani