Mangiano funghi tossici, salvi grazie alle terapie

Imprudenza e disattenzione che potevano finire in tragedia. Quattro persone hanno rischiato la vita dopo aver consumato funghi raccolti da uno di loro durante un pranzo tra amici in un’abitazione privata. I pazienti si sono presentati al Pronto soccorso dell’ospedale ‘Mazzoni’ di Ascoli con sintomi gravi: vomito incoercibile e dissenteria. La tempestività dell’intervento dei medici e la coordinazione tra i diversi servizi dell’Azienda sanitaria territoriale hanno permesso di gestire la situazione in modo efficace e sicuro. Dopo un primo accertamento delle condizioni cliniche, i medici hanno rilevato una significativa disidratazione e, contattato il Centro antiveleni di Roma, hanno avviato immediatamente la terapia specifica, basata sull’infusione endovenosa di acetilcisteina e sull’impiego di carbone attivo somministrato tramite sondino nasogastrico. La necessità di grandi quantità di farmaco ha portato alla mobilitazione delle scorte presenti sia nel Pronto socrso di Ascoli sia nell’unità di anestesia e rianimazione dell’ospedale di San Benedetto. "La diagnosi iniziale, basata sul racconto di uno dei pazienti, indicava il sospetto di Amanita falloide o Amanita virosa – racconta Emanuele Aurelio, dirigente medico di turno –. Con il supporto del Centro antiveleni, abbiamo iniziato la somministrazione graduale di altissime dosi di acetilcisteina. Solo successivamente si è risaliti a una specie non velenosa ma altamente tossica".

Tutti i pazienti sono stati dimessi in buone condizioni. L’Azienda Sanitaria di Ascoli rinnova l’invito alla prudenza: "La maggior parte delle intossicazioni deriva da raccolte effettuate in luoghi non idonei o da errori nella preparazione, anche di specie commestibili – spiega il direttore generale Antonello Maraldo –. È fondamentale far analizzare i funghi da un micologo del Dipartimento di prevenzione, servizio gratuito su appuntamento".

p. e.