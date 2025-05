Ascoli, manifestazione antifascista dopo il caso dello striscione

Ascoli, 3 maggio 2025 – Si muoverà alle 15 da piazza Cecco d'Ascoli, a Porta Romana, il corteo organizzato dal collettivo Caciara in seguito al caso Lorenza Roiati, ovvero la fornaia identificata due volte per aver appeso fuori dal suo negozio, lo scorso 25 aprile, lo striscione “25 Aprile, buono come il pane, bello come l'antifascismo”, che ha fatto il giro del web insieme agli striscioni apparsi la notte seguente in cui si faceva riferimento, indicando come bersaglio la stessa Roiati, ai forni crematori dei nazisti.

Lo striscione antifascista appeso dalla fornaia Lorenza Roiati lo scorso 25 aprile, che le è costato una doppia identificazione

Un corteo che gli organizzatori annunciano pacifico e al quale sono stati invitati tutti quelli che vogliono "condannare ogni forma di fascismo perché questi rigurgiti non abbiano più spazio”. Non sono invece ammesse bandiere politiche, per evitare strumentalizzazioni di ogni tipo.

Il corteo per le vie del centro storico

Sono attesi in duemila, da diverse parti d'Italia, per manifestare il proprio dissenso (e contestualmente il proprio sostegno solidale alla fornaia asclana) in un percorso che si snoderà per tutto il centro storico: da Porta Romana su via Dino Angelini, per poi svoltare in via del Trivio e proseguire fino a piazza Ventidio Basso, dove si terranno gli interventi.

Sono stati organizzati punti di decompressione e di rifornimento d'acqua, oltre ad aver veicolato chi raggiunge Ascoli da fuori al parcheggio del cimitero.

Il governo in aula: forno antifascista, nessuna censura

La sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro, rispondendo a un’interpellanza dei Cinque Stelle, minimizza l’episodio. Secondo Ferro, gli agenti si erano limitati a verificare il contenuto dello striscione e avevano avuto indicazione dalla Questura di non rimuoverlo "in quanto assolutamente pacifico e in linea con lo spirito del 25 aprile". Sempre secondo Ferro, non c’è stata alcuna identificazione formale e il successivo intervento dei vigili urbani è stato del tutto casuale.

Il sindaco: “Mi avete dipinto come un fascista”

“Mi avete dipinto come un sindaco fascista – aveva dichiarato Marco Fioravanti rivolgendosi ai consiglieri di opposizione al consiglio comunale dello scorso 30 aprile – e questo ha alimentato un clima d’odio culminato in 144 messaggi social in cui mi si augura la morte, con frasi come ‘ti appendiamo a testa in giù come a piazzale Loreto’. Denuncerò queste persone: non per me, ma per difendere la dignità della città di Ascoli”. Fioravanti ha respinto ogni accusa di aver orchestrato personalmente controlli verso l'attività gestita da Lorenza Roiati.