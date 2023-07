Manifestazione di volontà, le associazioni si ribellano

"Un provvedimento che non serve a chi vuole ricostruire e per questo la manifestazione di volontà l’ha fatta. E non dando nemmeno una nuova scadenza, di fatto delegittima uno strumento che è servito a stimare e mappare i danni reali, oltre che a censire il vero numero di incarichi dei tecnici, in un panorama dove la confusione e l’equivoco – soprattutto a spese dei terremotati – regnavano sovrani". Non convince del tutto l’ordinanza 146 approvata dalla cabina di regia per la ricostruzione attraverso la quale, di fatto, rientrano in gioco gli edifici con danni gravi per i quali non era stata presentata manifestazione di volontà a ricostruire. Critiche giungono da "Arquata e le altre", l’associazione che racchiude i comitati nati dopo il terremoto di sette anni fa. "Nel dibattito sul Codice delle Ricostruzioni e sulla normativa unitaria che da tanto l’Italia attende, il concetto cardine emerso è quello di dare un tempo limite per il completamento delle ricostruzioni (non oltre i nove anni, dichiara il ministro Musumeci). Come si concilia con questo obiettivo la non-manifestazione di volontà senza scadenza?" chiedono le associazioni arquatane sottolineando, inoltre, che la preoccupazione di alcuni è ora è anche quella di "veder rispuntare dal cassetto situazioni o intenzioni che già prima del terremoto erano borderline, e che erano sparite dai radar proprio grazie al ’paletto’ della manifestazione di volontà. Speriamo quindi che l’ordinanza non sia la classica manna dal cielo per i finti collabenti che erano in realtà case su cui non si pagavano tasse, per i finti immobili a uso rurale senza alcuna impresa rurale, per le sagrestie delle antiche chiese ’spanzate’ per farci una stanza in più dell’appartamento confinante, eccetera". La cabina di regia ha disposto l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto nell’ambito della ricostruzione pubblica. In particolare, per le opere delle Ordinanze 109, 129 e 137, la soglia passa da 140mila a 215mila euro. Viene inoltre esteso al 18 agosto 2023 il termine per la presentazione delle progettazioni. "Una novità – è stato spiegato - che renderà le procedure per la ricostruzione più snelle".