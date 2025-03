Manifestazioni sovrapposte, città paralizzata

Giornata di sport, quella di ieri, a San Benedetto, ma anche di disagi e confusione a seguito di una discutibile programmazione. In una città semi paralizzata dalla Gran Fondo ciclistica è stata autorizzata una gara provinciale di Atletica Leggera al campo di viale dello Sport. Procediamo per ordine. Per la Gran Fondo è stata impegnata gran parte della città, a varie fasce orare e a macchia di leopardo. Il primo blocco alla circolazione è stato attivato tra le 8 e le 9, interessando viale Buozzi, via Fiscaletti, via Gramsci, via Roma, piazza Garibaldi, piazza San Giovanni Battista, via Manzoni e il tratto nord della Statale 16 fino al confine con Grottammare. Una seconda fase di chiusura, prevista dalle 10:30 alle 13:30, quando la gara ciclistica ha fato ritorno in città. In questa fascia oraria sono state chiuse via Panoramica, via Santa Lucia, il tratto sud della Statale 16 fino a via Mamiani, via Sgattoni e viale dello Sport fino all’intersezione con via Virgilio. Particolarmente delicata la situazione sul lungomare nord, dove dalle 7 alle 14 è vietato il transito tra largo Trieste e via Virgilio, oltre che su via Trento e via Virgilio nel tratto interessato dalla corsa. Il divieto di sosta era invece in vigore dalle 6 alle 15, sia in viale Marinai d’Italia tra via Fiscaletti e via Bruni (zona del mercatino), sia sull’intero lungomare nord. Le aree erano state chiaramente segnalate nei giorni precedenti, ma ciò non ha evitato la rimozione forzata di 22 auto, di cui una in via Marsala e una in via Virgilio. Tutto questo si è incrociato con centinaia di auto dei familiari degli atleti che gareggiavano al campo di atletica e che avevano parcheggiato in via Sgattoni e zone limitrofe. Improvvisamente, mentre stavano iniziando le gare, è arrivato l’ordine di portare via le vetture dal tracciato interessato dalla corsa, che passava radente al campo di atletica. E’ stato il corri corri verso una meta ignota, poiché in quella zona anche la statale Adriatica era interessata dalla manifestazione ciclistica. Per prima cosa va detto che una Gran fondo per amatori non dovrebbe coinvolgere l’intera città da nord a sud: Centro cittadino, Nazionale, Viale dello Sport e Lungomare e poi non si dovrebbe sovrapporre con altre manifestazioni. Ci vuole una maggiore attenzione.

Marcello Iezzi