Manifesto per i diritti dei popoli, presentazione a Porto Sant’Elpidio

Primo appuntamento marchigiano, oggi (ore 18,

sala Gigli), del ‘Manifesto per i diritti dei popoli, per un nuovo multipolarismo’ documento che chiede Stati europei

liberi da pericolose

sudditanze burocratiche e militari. Lo presenta l’analista geopolitico, Stefano Orsi,

con la coordinatrice regionale di Democrazia Sovrana

e Popolare, Marianella Fioravanti, candidata alle europee nella Circoscrizione Centro, per il Movimento di Marco Rizzo e Francesco Toscano.

"Una democrazia è reale se consente agli esseri umani, come agli Stati – recita il manifesto – di non avere padroni, di essere liberi, di non svendere ai mercati il diritto alla salute, di non affossare la piccola impresa a vantaggio della speculazione del grande capitale, di non mettere a repentaglio la convivenza pacifica tra popoli, e la loro esistenza, per l’espansionismo di un’alleanza militare al servizio di un gigante a stelle e strisce".