Manilardi, che emozioni:: "Così era Castel di Lama"

Una suggestiva serata, inaspettatamente mite, ha fatto da cornice all’iniziativa ‘Castel di Lama vista dagli occhi di Manilardi’, dedicata a uno delle persone più anziane e particolari di Castel di Lama. Un appuntamento carico di emozioni, organizzata dalla bravissima Maria Angela Alessandrini, direttrice artistica del corso di teatro e dal comune di Castel di Lama. Durante l’iniziativa sono state declamate dagli allievi del corso ‘Calliope a Teatro’ alcune poesie scritte da Manilardi con intervalli musicali di Aurora Costantini. La giovane Martina Di Vardo, per l’occasione, ha letto la poesia che l’è valsa il premio di Alfiere della Repubblica conferito da Mattarella. La serata è stata presentata dal talentuoso Giorgio Vagnoni. Sono state proiettate fotografie d’epoca, articoli, piacevoli scoperte e zampillanti curiosità, documenti e vario materiale della sua emeroteca, che Manilardi ha raccolto nell’arco di circa 60 anni e che testimoniano un’epoca non così lontana, ma che tuttavia sembra ormai remota e irrimediabilmente perduta. Si tratta dell’epoca di una Castel di Lama romantica, traboccante di vita e di storie, ma anche quella che racconta della guerra e della liberazione. Un paese nato e diviso da una strada dove, racconta Manilardi "allora passavano tre, quattro auto e noi li conoscevamo tutti. Giocavamo in quella polverosa strada con un pallone fatto di stracci e di ferro". Il passato riemerge nelle vicende vissute da Manilardi, che racconta con nostalgia, come quella volta che è andato a ‘C’è posta per te’, mettendo in evidenza l’anomalia. "Pensate che una strada divide il mio paese in due comuni".

La serata con le sue straordinarie poesie, a tratti brevi, ma intense e ricche di profonde riflessioni mettono in luce la straordinarietà di Manilardi, che nella sua vita ha avuto tante passioni, in particolare l’amore per il proprio paese, in particolar modo per la Bottegola (centro di Villa Sant’Antonio), che vuol dire interessarsi, farsi carico, non stare alla finestra per vedere come andrà a finire. Manilardi ha raccolto gli articoli e le poesie, in maniera certosina, nonostante il contesto frenetico della vita moderna, lui spesso si immerge nella raccolta di foto e documenti vecchi che offrono un prezioso antidoto al rapido scorrere del tempo. La sua pratica va ben oltre il semplice atto di conservare ricordi; è un viaggio emozionante nel passato.

Maria Grazia Lappa