Manodopera cercasi disperatamente. Orientamento e stage per i giovani

Non semplici conferenze ma esercizi pratici su come affrontare un colloquio, revisioni di curriculum vitae, e tante altre opportunità da cogliere all’Expo del lavoro e dell’orientamento organizzato da “Asse 4 – Rete d’Imprese” all’interno del Battente “Shopping&More”. L’evento, totalmente gratuito, ha avuto luogo a partire da lunedì 6 novembre ed è stato dedicato alla formazione degli studenti appartenenti agli istituti superiori ma non solo, anche tutti i clienti del Battente che tra un negozio e l’altro, hanno potuto e potranno fino al 9 novembre usufruire dell’iniziativa. Lo scopo è fare in modo che tutti possano sperimentare le dinamiche del mondo del lavoro, utilizzare servizi di orientamento, ricevere consigli utili da parte delle Agenzie per il lavoro, ma anche venire a conoscenza delle offerte e delle opportunità di formazione attive sul territorio. Allestite lungo tutta la Galleria, infatti, si distinguono le postazioni d’incontro con le imprese del territorio, lì per presentare la loro realtà e la loro offerta formativa.

Anche quest’anno, come lo scorso, ai momenti di formazione classica si alternano momenti "TraininGaming": giochi formativi e interattivi ideati e realizzati da Mideal, società che opera nella ricerca e nella selezione per le risorse umane e che sfrutta una metodologia che permette di "giocare" sul tema dei comportamenti organizzativi, stimolando i comportamenti virtuosi e correggendo quelli viziosi.

Per l’occasione anche la CNA di Ascoli Piceno ha preso parte all’evento in qualità di partner istituzionale ospitando nel suo stand una delegazione di imprenditori associati, pronti a condividere la propria esperienza professionale con gli allievi delle scuole del territorio. Tra questi, l’azienda ATF, presentata dall’Innovation manager Giulio Brandimarti, ha proposto un focus sulla richiesta di determinate figure professionali nell’era della digitalizzazione. A parlare, sempre come imprenditore associato CNA, anche l’ingegner Giulio Piergallini, in rappresentanza dell’Agenzia servizi navali SEA2, che ha incontrato nella mattina dell’8 novembre i ragazzi delle ultime classi dell’Istituto Ipsia Sacconi indirizzo meccanica.

L’attenzione va al digitale e al territorio, ma non manca tra i temi trattati anche l’occupazione di genere: tra le proposte spicca, infatti, lo stand del progetto “Scintilla”. Tramite la presentazione di una domanda, 143 donne residenti in Italia di età compresa tra i 18 e 50 anni verranno selezionate come beneficiarie del progetto e potranno partecipare gratuitamente alle attività previste dall’iniziativa. La proposta prevede un percorso formativo modulare (conciliabile con la vita personale) all’interno del mondo digital, tramite l’acquisizione di competenze basilari e avanzate. Oltre al focus sulla digitalizzazione femminile anche le soft skill, tra le quali la gestione dello stress, la capacità di utilizzare una coomunicazione efficace e di prendere decisioni consapevoli, saranno oggetto delle lezioni con il fine di acquisire competenze trasversali strategiche. Al termine del periodo formativo, supportate individualeìmente da un tutor esperto, le studentesse potranno beneficiare di uno stage in azienda finalizzato all’assunzione.

L’evento dunque, nel clima di agitazione generale riguardante la tanto discussa mancanza di occupazione giovanile, mira a coinvolgere studenti e famiglie in un’esperienza diversa dal solito, fornendo gli strumenti giusti per affrontare in maniera più consapevole la carriera professionale che si prospetta e ampliare le prospettive per il futuro.

