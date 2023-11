Manovra azzardata, poi il caos. Investe pedone e sfonda vetrina

E’ successo di tutto ieri intorno alle ore 13 nella centralissima via Dino Angelini dove un’automobile ha investito un ascolano di 49 anni che ha riportato diverso traumi che hanno reso necessario il ricovero a Medicina d’urgenza del Mazzoni. Sulle prime, in verità, i sanitari del 118 che lo hanno soccorso subito dopo il sinistro stradale hanno ritenuto fosse necessario, proprio alla luce dei plurimi traumi riportati nell’impatto, il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Contattata la centrale, però, la risposta è stata negativa per via del fatto che le condizioni meteo erano avverse: il velivolo non poteva alzarsi in volo a causa del vento che spirava forte. Per cui l’ascolano ferito è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Mazzoni e sottoposto a tutti gli accertamenti diagnostici del caso.

A causare l’incidente che ha prodotto il ferimento dell’uomo ma anche diversi danni materiali, è stato uno studente sambenedettese che era appena uscito da scuola. Frequenta infatti le lezioni all’Ipsia ed era quindi appena uscito dall’istituto professionale quando è salito sulla sua auto, una Dacia Duster; ha percorso via Dino Angelini, in direzione tribunale, percorrendo però non più di 200 metri quando ha accennato una manovra di sorpasso ad una vettura che lo precedeva senza avvedersi che questa stava svoltando alla sua sinistra, in direzione di via San Giuliano. Il giovane automobilista ha quindi scartato ulteriormente alla sua sinistra, perdendo però il controllo della Dacia che è finita sul marciapiede, abbattendo due paletti esterni che impediscono la sosta selvaggia e proteggono i pedoni. In quel momento stava transitando in direzione centro il 49enne ascolano che è stato investito alle spalle e sbattuto a terra. La Dacia Duster ha quindi sfondato la vetrina del negozio di frutta e verdura all’angolo fra via Dino Angelini e via San Giuliano. La corsa della vettura guidata dallo studente è finita contro il palo dell’illuminazione pubblica che è stato letteralmente abbattuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che si sono presi cura del 49enne ascolano rimasto a terra, i vigili del fuoco e gli agenti del comando di polizia municipale di Ascoli che hanno compiuto gli accertamenti volti a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Lo studente è stato sottoposto ad alcol test il cui esito è risultato negativo.

Peppe Ercoli