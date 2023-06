Manuel e Silvia sono di nuovo campioni

Il sambenedettese Manuel Guidotti, di nuovo campione del mondo di Danze Standard WDSF Senior I, in coppia con Silvia Mariotti di Cerreto Guidi in provincia di Firenze. "In pista c’è la competizione e l’adrenalina che vanno al passo con il battito dei nostri cuori - affermano i Campioni del Mondo - Dopo 5 batterie di qualificazione abbiamo avuto la meglio sui 70 partecipanti che rappresentavano 20 paesi". Manuel e Silvia si sono laureati campioni del mondo per la seconda volta consecutiva. In finale hanno avuto la meglio su due coppie tedesche e tre italiane. Manuel e Silvia ballano insieme da settembre 2021 e in questo lasso di tempo sono imbattuti. Fino ad ora hanno conseguito 16 successi consecutivi in altrettante gare di cui 2 in Italia, (campionato italiano e Supercoppa) e 14 gare all’estero con la perla dei due campionati del mondo vinti in successione, l’anno scorso a Sibiu in Romania e quest’anno a Brema.