Manuel trionfa a Kosice

Il ballerino Manuel Guidotti, sambenedettese di nascita, ma da ormai 18 anni residente a Grottammare, e trapiantato per motivi di lavoro da qualche anno in Toscana, in coppia con la splendida ballerina Silvia Mariotti di Cerreto Guidi, ha conquistato per la terza volta consecutiva il titolo di campione mondiale di danze standard Senior I che si disputato domenica scorsa a Kosice nella Repubblica Slovacca. Già campioni nel 2022 a Sibiu, avevano bissato il titolo l’anno scorso a Brema e questa volta hanno fatto tris superando i pur bravi finalisti delle altre nazioni. E’ stata una vittoria fantastica poiché si sono aggiudicati tutti e cinque i balli che compongono la competizione dello standard (valzer lento, tango, valzer viennese, slow fox e quick Streep). Un risultato che non sarà facile da eguagliare se si considera che il duo marche –toscana in tre anni di attività esatta ha vinto tutte e ventisei le gare disputate in Italia e all’estero senza fallirne una. Un primato che potrebbe essere ascritto al Guiness dei primati.

Due volte campioni italiani (Carrara e Rimini), due volte vincitori del campionato assoluto italiano (Riccione), si sono imposti in vari paesi dell’Europa: da Barcellona alla Lituania (2 volte), da Rotterdam a Kosice, da Zagabria a Vienna per ben tre volte, da Berlino a Brema, da Lione a Vosendorf (due volte), a Stoccarda due volte, da Pistoia a Lazise hanno solo mietuto vittorie.

Tre anni concentrati in allenamenti durissimi e fino allo sfinimento, grazie alla loro caparbietà e voglia di scrivere una pagina indelebile della loro vita e della loro carriera e di migliorare le loro performance in pista. Una performance che ora è da campioni del mondo.

Marcello Iezzi