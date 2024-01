Manutentore per fotovoltaico

Azienda di progettazione di impianti fotovoltaici di Grottammare ricerca manutentore tecnico/elettrico di impianti fotovoltaici nella fascia di età che va dai 25 ai 45 anni. La proposta di contratto è a tempo determinato (trasformabile) ed orario a tempo pieno. Chi fosse interessato potrà inviare il proprio curriculum vitae, indicando il codice 362777, a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il centro per l’impiego di riferimento per questo annuncio che è quello di Fermo e che risponde ai numeri telefonici 0734/212656 - 0734/212670. Nel campo del fotovoltaico è sempre alta la richiesta di tecnici manutentori. Sempre nel Piceno, si ricerca, appunto, elettricista manutentore di impianti fotovoltaici per manutenzione ordinaria e programmata degli impianti fotovoltaici lato Ac e Dc, manutenzione cabina mt. E’ richiesta esperienza pluriennale nel ruolo. Il codice di questo annuncio è 362777/14. Ed in questo caso per candidarsi a ricoprire questo impiego bisognerà rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto che risponde al numero telefonico 0735/655600. E’ possibile anche inviare una email a centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it. Sempre al centro per l’impiego di San Benedetto bisognerà rivolgersi per rispondere agli annunci di lavoro che seguono. Si ricerca geometra/ingegnere edile/architetto per studio tecnico (calcoli strutturali, progettazione, computi metrici ecc), si ricerca anche tecnico del montaggio elettronico per assistenza da remoto e vendita prodotti per la sicurezza, domotica e impiantistica elettrica. Qui è richiesta esperienza nel settore o senza esperienza under 30 ma con diploma ad indirizzo elettrotecnico/informatico.