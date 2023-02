Manutenzione al manto stradale

Inizieranno la settimana prossima i lavori di manutenzione della segnaletica in alcune zone del territorio di Monteprandone, dov’è stato rifatto il manto stradale. I lavori, per un valore di 6.100 euro più Iva, sono stati finanziati da fondo comunale e sono affidati alla ditta Delta Segnaletica srl di Falconara Marittima. Si tratta di aggiornare la segnaletica orizzontale e quella verticale. In particolare, come afferma il comandante della polizia locale Eugenio Vendrame, che ha messo a punto il progetto, l’attività prevede la creazione del senso unico in via Truento che va a completare una sorta di "circolare" con via Matteotti e via Miravalle. Si tratta di una strada piuttosto stretta, dove il doppio senso di circolazione crea possibili rischi quando si incrociano due mezzi. Da qui la necessità di inserire il cambio della viabilità nell’ambito di un progetto più ampio, condiviso con i residenti, che interessa tutta la zona.