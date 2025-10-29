Manutenzione al Palaspeca, perizia di variante

Proseguono i lavori al PalaSpeca: l’amministrazione ha appena approvato una perizia di variante con cui si prevede di smontare e poi riposizionare l’impianto fotovoltaico presente sul tetto, in modo da rendere realmente efficaci gli interventi posti in essere per risolvere gli ammaloramenti causati dalle infiltrazioni. Resta da capire, insomma, se sarà possibile ultimare l’operazione entro un mese e rendere il palazzetto dello sport nuovamente fruibile nella sua interezza per fine novembre. Il 31 dicembre dell’anno scorso veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria con adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento energetico del PalaSpeca. Contestualmente tale intervento veniva affidato a una ditta che consegnava i lavori a inizio marzo. La direzione lavori però evidenziava che, durante il corso dei lavori, si era reso necessario eseguire lavorazioni migliorative e supplementari per garantire la salvaguardia del bene e il perseguimento degli obiettivi di intervento. Nello specifico, durante la sistemazione degli spogliatoi sono emersi dei lavori aggiuntivi necessari all’adeguamento del sistema di smaltimento delle acque reflue, tenendo anche presente che la stessa è localizzata sotto al massetto: un adeguamento ritenuto necessario in quanto, nel tempo, si sarebbero potuti verificare disagi, motivo di ulteriori interventi di manutenzione.

Gli uffici comunali precisano, in tal senso, che ciò non era prevedibile in fase di progettazione esecutiva, in quanto solo dopo aver avviato tutte le lavorazioni è stato possibile individuare lo stato attuale dell’impianto di smaltimento. Ma c’è di più. Mentre si procedeva a sistemare il manto in copertura, sono emerse ulteriori criticità alla tenuta del manto stesso. I tecnici, a tal proposito, sottolineano come la presenza dell’impianto fotovoltaico non assicuri che l’intervento limitato possa essere risolutivo, pertanto si è deciso di stralciare le somme per la sostituzione del sistema di illuminazione e predisporre lo smontaggio e successivo ripristino del fotovoltaico, per eseguire l’intera impermeabilizzazione della falda sud. E veniamo a oggi, con la perizia di variante che prevede l’utilizzo di economie provenienti dal ribasso d’asta per la gara d’appalto relativa al progetto esecutivo. Essa introduce quattro nuovi prezzi analizzati, per un importo complessivo di circa 151mila euro. L’atto di sottomissione relativo alla perizia, quindi, prevede anche una proroga di 15 giorni per completare i lavori.

