Manutenzione del ponticello: sottopasso chiuso

Per quattro giorni, da lunedì a venerdì dalle 7 alle 17,30, a Cupra marittima sarà chiuso il sottopasso ferroviario che dalla statale Adriatica conduce al parcheggio accanto al porticciolo della piccola pesca, passando per via delle Conchiglie. La chiusura, con ordinanza del comando della polizia locale, si rende necessaria per consentire alle ferrovie dello Stato di eseguire la manutenzione strutturale del ’ponticello’ di via Da Marano. I lavori erano stati programmati durante l’estate scorsa, ma considerata l’importanza di quel piccolo sottopasso, l’amministrazione comunale chiese il rinvio delle attività. Attraverso quel ponte si accede al villaggio della piccola pesca, all’hotel Oasi, agli stabilimenti balneari del lungomare nord. Chiuderlo nel periodo estivo avrebbe creato, inevitabilmente, disagi alle attività turistico-balneari e della piccola pesca. Per i quattro giorni programmati dal 4 all’8 prossimi, sarà possibile raggiungere la zona nord a est della ferrovia, attraverso il sottopasso accanto all’hotel Cristal.