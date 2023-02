Manutenzione del verde a Monteprandone

Sono iniziati questa settimana i lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio arboreo su tutto il territorio comunale di Monteprandone. Gli interventi, in parte realizzati dal Comune e in parte da una ditta esterna, riguardano alberature e piante presenti su strade e aree verdi pubbliche. Tra le strade coinvolte a Monteprandone c’è via Borgo da Sole, dove viene potata tutta l’alberatura presente lungo la strada. Parallelamente, a Centobuchi, è iniziata la potatura di alberature stradali di diversi tipi e palme in via della Barca, siepi e tigli in via della Liberazione e pinus pinea in via dei Pini e nell’area verde, dove si trovano i giochi per bambini e della vegetazione di via degli Oleandri. Per gli interventi che vengono eseguiti dalla ditta incaricata saranno investiti circa 13mila euro. "Messa in sicurezza delle piante e tutela dell’incolumità dei cittadini: questi gli obiettivi del piano di potatura ordinaria del verde pubblico – spiegano il sindaco Sergio Loggi e l’assessore con delega alle aree verdi Fernando Gabrielli – questo intervento di cura ci permette di intervenire lungo alcune vie ed aree verdi per ridimensionare la vegetazione, monitorare lo stato di salute del patrimonio arboreo comunale e, laddove necessario, intervenire anche per migliorare il decoro urbano".