Manutenzione del verde al via

Il servizio Manutenzioni di Cupra al lavoro. Sotto il coordinamento dell’assessore Fausto Imberti gli operai stanno procedendo a una serie di attività. In primo luogo hanno riordinato tutto il centro cittadino per ospitare i mercatini natalizi, poi hanno messo ordine lungo la Nazionale zona sud, nei parchi e giardini con la rasatura dei prati a iniziare da quello di San Benedetto Martire, adiacente al villaggio della piccola pesca, fino a quello di zona Bugiardini, ma anche attività di sistemazione nei quartieri che ospiteranno il Presepe itinerante. Contestualmente prosegue la potatura degli alberi e delle palme sul lungomare, fatta eccezione per le piante di notevole altezza, per le quali il Comune deve decidere se affidare l’attività a una ditta esterna o se noleggiare una piattaforma aerea da affidare allo stesso personale delle manutenzioni.