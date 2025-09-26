Manutenzione delle strade bianche. Comune al lavoro

La manutenzione delle strade, soprattutto quelle bianche che attraversano le zone rurali, sono la spina nel fianco di tutte le Amministrazioni comunali. Hanno bisogno di essere sistemate almeno due volte ogni anno con il riporto di breccia, lo sfalcio delle scarpate e la sistemazione delle canalizzazioni dell’acqua. In questi giorni gli operai delle Manutenzioni del comune di Grottammare, con i mezzi dell’ente, stanno sistemando la rete stradale in zona Montesecco – Colle Valle e in seguito sarà la volta delle strade bianche di zona Monti. Decine di metri cubi di breccia acquistata e stesa sulle carreggiate, buche riparate, scoline sistemate. Un lavoro costoso per le casse comunali, che ha una durata limitata, poiché alla prima importante pioggia si torna punto a capo. L’ideale sarebbe intervenire con la depolverizzazione stradale che consente una migliora aderenza e impermeabilità, mantenendo inalterato il contesto paesaggistico ed ha una più lunga durata. I cosati possono oscillare fra i 2 ed 5 euro al metro quadro. Mai si comincia e mai il problema si risolve. Il trattamento consiste nell’applicazione di uno strato di emulsione bituminosa che penetra negli aggregati della strada, legandoli e stabilizzandoli.